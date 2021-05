Jason Derulo já foi pai! O cantor de 31 anos deu as boas vindas ao primeiro filho com a namorada, a modelo Jenas Frumes, no passado dia 8 de maio, conforme o casal revelou esta terça-feira, dia 18.

Numa publicação que fez nas redes sociais, Frumes partilhou com os seguidores fotografias do hospital onde aconteceu o parto, bem como a primeira semana do bebé em casa.

"Um pouco da minha primeira semana com o nosso saudável e pequeno rei", começou por dizer na publicação. "A vida tem muito mais significado agora e sou grata. Estão tão, tão apaixonada por este menino, ele é tudo que nunca soube que precisava", completa.

Ainda não foi revelado o nome que escolheram para batizar o filho.

