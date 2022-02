Mário Jardel não está a lidar bem com a pressão vivida no 'Big Brother Famosos' e está com vontade de abandonar o jogo.

Depois da gala de terça-feira, dia 1 de fevereiro, o antigo jogador de futebol revelou querer desistir.

A principal causa para esta vontade é o facto de Jardel estar incomodado com a postura de Bruno de Carvalho, que acusa de ser manipulador.

Aparentemente, depois de alguns momento de conversa com outros concorrentes, o ex-futebolista desistiu da ideia de sair da casa mais vigiada do país.

Veja aqui as imagens do momento em que Jardel revela querer desistir do jogo.

