A atriz fez uma partilha no Instagram onde ataca as políticas do presidente dos Estados Unidos em relação às alterações climáticas.

Jane Fonda é uma forte ativista contra as políticas de Donald Trump, nomeadamente todas as que dizem respeito às alterações climáticas. Nas redes sociais, a atriz faz constantemente publicações onde expressa a sua opinião e a mais recente partilha é prova disso. A artista, de 87 anos, partilhou uma foto numa manifestação e escreveu na legenda da imagem: "Ele está a tentar destruir a possibilidade de termos um futuro que sustente a vida humana. Isso não é retórica de esquerda, basta perguntar aos cientistas do clima. É por isso que eles estão a ser demitidos. [...] Trump terá sangue e muitos milhões de vidas nas suas mãos, não apenas com o facto de negar a crise climática, mas também a tentar destruir as hipóteses da humanidade em fazer algo a respeito. Será que ele percebe o que suas políticas pró-combustíveis fósseis estão a fazer connosco e simplesmente não se importa? Ou ele realmente acredita que isto é uma farsa? Não acho que seja a segunda opção. Acordem. O homem laranja da Casa Branca vendeu-nos por um bilhão de dólares", referiu a atriz. Leia Também: "Trump está a matar-nos com favorecimento dos combustíveis fósseis"