Donald Trump "está a matar-nos" com as suas decisões que favorecem o uso dos combustíveis fósseis e a saída dos EUA dos tratados de proteção do ambiente, acusou hoje a atriz e ativista Jane Fonda.

Trump fez "um pacto com o diabo", comparou Fonda, referindo-se à indústria dos combustíveis fósseis, e está do lado da morte" e "disposto a sacrificar tudo" para favorecer esta indústria.

Ao discursar durante um evento organizado pela Greenpeace nas proximidades da sede da ONU, em Nova Iorque, Fonda acrescentou: "[Trump] disse: Se me derem mil milhões de dólares, elimino todas as regulações. Estas são as regulações que permitem ao povo norte-americano e às pessoas de todo o mundo respirar ar limpo, beber água potável".

Depois de discursar, durante uma conferência de imprensa, disse a um jornalista alemão que a Alemanha deveria recusar importar combustíveis fósseis dos EUA na forma de gás liquefeito.

"Não o recebam. Recusem-no. Se não se puder exportar, não se extrairá. Ficará no chão como deve", disse.

Dois anos depois da aprovação do Tratado dos Oceanos da ONU - a que assistiu -, Fonda regressou para ver o progresso feito e realçou a "vergonha" que sente ao ver que os EUA estão ausentes, como também vai ocorrer por ocasião da 30.ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que vai decorrer no Brasil, em novembro.

Em compensação, Fonda destacou o trabalho que os outros Estados estão a fazer para proteger a natureza e mostrou-se esperançada, dada a solidariedade crescente que constata, mas considerou que também é necessário opor resistência a Trump.

"Tenho 87 anos. O que diabo tenho a perder? Vou mostrar como é a ação e, como resultado, estou totalmente esperançada. Quando se passa à ação, a esperança é um músculo", comparou.

Fonda mencionou ainda a necessidade lutar contra as ações de Trump, até porque muitos que votaram por ele estão "a reconhecer o que se está a passar e o que (ele) representa realmente".

