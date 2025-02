Jane Fonda deu uma entrevista ao New York Times onde revelou algo inusitado sobre os seus gostos.

É que a atriz, de 87 anos, detesta... centros comerciais.

"Basicamente, não vou às compras. De vez em quando encomendo algo online quando preciso. Mas não gosto de fazer compras, sinto-me desconfortável".

De recordar que, em 2019, Jane prometeu durante um protesto contra as alterações climáticas no Capitólio que não iria comprar mais roupas novas. Esta promessa foi mantida até hoje e, em eventos, a atriz faz questão de reciclar looks.

