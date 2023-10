Jada Pinkett Smith deu que falar nos últimos dias pelas revelações feitas no seu livro de memórias, com destaque para a notícia da separação de Will Smith, que aparentemente já dura há algum tempo.

A atriz contou que a relação foi terminada há sete anos, ainda que os papéis do divórcio continuem por assinar, e quem já reagiu a estas palavras foi precisamente Will Smith.

"Quando estás com alguém há mais de metade da tua vida, instala-se uma espécie de cegueira emocional e podes facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e às belezas subtis", fez notar o artista, que ainda elogiou a ex-companheira.

Mesmo apesar de toda esta avalanche de emoções que se tem registado, com milhares de fãs a tentarem perceber o que está, de facto, a acontecer entre o antigo casal, Jada Pinkett Smith surgiu muito sorridente aos estúdios do 'The Late Show with Stephen Colbert', programa para o qual aceitou ser entrevistada.

Com um conjunto preto largo, Jada exibiu um enorme sorriso e mostrou que nada do que tem sido dito a afeta.

Confira na galeria as fotografias que o comprovam.

