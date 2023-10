Jada Pinkett Smith revelou no seu livro de memórias que, embora ela e Will Smith não tenham assinado os papéis do divórcio, estão separados há sete anos. Durante uma entrevista a Hoda Kotb, a atriz afirmou que prometeu ao marido que nunca iria existir um motivo para o divórcio, uma promessa que quis manter.

Entretanto, Will Smith já reagiu às palavras da mulher. O ator enviou ao The New York Times um e-mail no qual elogiou Jada. "Quando estás com alguém há mais de metade da tua vida, instala-se uma espécie de cegueira emocional e podes facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e às belezas subtis", referiu.

Will Smith também destacou que depois de ler o livro, descobriu que Jada é mais "resiliente, inteligente e compassiva" e viveu "mais no limite" do que o ator acreditava anteriormente, deixando claro que a leitura dessas memórias o fez recordar e conhecer novas facetas da mulher.

