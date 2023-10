Jada Pinkett fez questão de garantir que não traiu Will Smith, ao contrário do que foi comentado depois do seu envolvimento com August Alsina, sobre o qual, inclusive, chegou a falar no seu antigo podcast para o Facebook: 'Red Table Talk'.

"Só quero que as pessoas saibam que eu não traí o Will Smith. Apesar do quão triste ele parecia estar no podcast", disse Jada no 'TalkShopLive'.

"E quando lerem [o seu livro de memórias], vão perceber porque é que a 'Red Table' aconteceu, em primeiro lugar", faz saber.

A artista garante que já estava separada de Will nessa época. Aliás, os dois não estão juntos há sete anos, apesar de manterem o estatuto do casamento.

"Estou em paz. Estou feliz. E, com toda a honestidade, adoro como estou agora. Com o Will, na minha relação com ele, passámos por um longe período de separação... de maneira a que cada um pudesse fazer o seu caminho individualmente e ao mesmo juntos", descreve.

"Parece que alcançámos mesmo um lugar muito bonito juntos, por isso, estou feliz. Neste capítulo da minha vida estou finalmente feliz", nota.

