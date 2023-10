Uma revelação feita no âmbito de uma entrevista a propósito do lançamento do seu livro de memórias.

Jada Pinkett Smith e o marido, Will Smith, estão a viver vidas separadas há já alguns anos. Numa entrevista ao programa 'Today' antes do lançamento de seu livro de memórias, 'Worthy', a atriz revelou a Hoda Kotb que ela e o marido estão separados desde 2016. Num excerto da entrevista que vai para o ar na íntegra na sexta-feira, dia 13, na NBC, contou que a sua separação de Will não foi "um divórcio no papel", tal como Kotb disse, mas que quando chegaram a 2016 estavam "exaustos de tentar". "Acho que nós dois ainda estávamos presos na nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser", revelou Jada, que acrescenta que, embora tenha considerado o divórcio legal, nunca conseguiu levá-lo até ao fim. "Eu prometi que nunca existiria um motivo para nos divorciarmos. Vamos resolver... seja o que for. Simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa", partilhou. De recordar que os dois atores se casaram em 1997. original sound - TODAY Show @todayshow In an exclusive clip from an upcoming NBC News primetime special with #HodaKotb — which will air on Oct. 13 at 8 p.m. ET/PT on NBC — #JadaPinkettSmith confirms to Hoda that there's more to her marriage than she has previously shared. According to Pinkett Smith, she and #WillSmith have been separated and have lived "completely separate lives" since 2016, nearly 20 years after they married in 1997. Link in bio for more. #TodayShow Leia Também: Jada Pinkett Smith reage após detenção de possível homicida de Tupac