Após ter sido divulgada a notícia de que Duane "Keefe D" Davis foi detido no âmbito da investigação do homicídio de Tupac, em setembro de 1996, Jada Pinkett Smith usou a sua conta no Instagram para falar sobre o sucedido.

A atriz era amiga próxima do rapper pelo que a morte de Tupac e a falta de respostas sobre aquele homicídio foram situações difíceis de gerir para a mulher de Will Smith.

Agora, Jada partilhou apenas uma mensagem nas stories dizendo que espera que haja finalmente um desfecho para esta história.

"Agora espero que possamos obter algumas respostas e encerrar o caso", escreveu Smith, em resposta à detenção de Duane "Keefe D" Davis. "Descansa em paz, Pac", concluiu.

