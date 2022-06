Jada Pinkett Smith quebrou o silêncio e pela primeira vez falou diretamente sobre o episódio de violência, ocorrido durante a cerimónia dos Óscares de 2022, no qual o marido, Will Smith, agrediu Chris Rock com uma bofetada.

A atriz abordou o tema no mais recente episódio de 'Red Table Talk', programa que protagoniza através do Facebook, e deixou claro que quer muito que o marido e o humorista se reconciliem.

"A minha esperança mais profunda é que estes dois homens inteligentes e capazes tenham uma oportunidade para conversarem sobre o que se passou e se reconciliem", assegurou a esposa de Will Smith.

"No estado atual do mundo, precisamos de ambos, na verdade precisamos uns dos outros mais do que nunca", realçou ainda, dando conta de que depois deste polémico incidente a família passou por uma "cura profunda" e que só assim conseguiram ultrapassar o momento.

Will Smith, recorde-se, subiu a palco e agrediu Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares como consequência de o ator e humorista ter feito uma piada sobre a sua mulher e a doença da qual esta padece: alopecia.

No mesmo programa em que falou pela primeira vez sobre a polémica, Jada conversou com a mãe de Rio Allred, de 12 anos, uma jovem que se suicidou por sofrer de bullying devido à alopecia.

Apesar de todas as críticas de que Will Smith foi alvo pela atitude violenta, a verdade é que a atriz, contou, foi contactada por "milhares de pessoas" que sofrem da mesma doença e tiveram necessidade de partilhar as suas histórias.

"Considerando o que eu passei e o que aconteceu nos Óscares, milhares de pessoas contactaram-me e partilharam as suas histórias", disse, explicando estar "a aproveitar este momento" para proporcionar à 'família alopecia' "a oportunidade de falar sobre como é ter essa condição e informar as pessoas sobre o que é realmente a doença".

Leia Também: Will Smith sentiu-se "cobarde" por não ter impedido pai de bater na mãe