Will Smith será um dos convidados de David Letterman na 4.ª temporada do programa da Netflix - ‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman’.

O ator de Hollywood abriu o coração numa entrevista onde recordou os momentos mais difíceis por que passou na infância.

“Quando tinha nove anos, vi o meu pai a bater na minha mãe e não fiz nada. Isso deixou-me uma impressão traumática de mim mesmo enquanto cobarde”, explicou o artista.

“A vida é tão entusiasmaste para mim agora, pois consigo chegar às pessoas de uma forma que nunca consegui, em grande parte por causa da minha dor”, nota ainda,

“Estou realmente pronto para mergulhar na minha arte de uma forma que penso que será gratificante para mim e que ajudará a humanidade”, completou.

Importa notar que a entrevista aconteceu antes da polémica estalada que Will deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares.