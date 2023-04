Há cerca de um ano que ninguém sabia do paradeiro de Jack Nicholson. O ator norte-americano voltou a ser visto nos últimos dias, embora tenha surgido irreconhecível.

O Daily Mail divulgou as mais recentes fotografias do artista, que atualmente tem 85 anos, e nelas é possível ver Nicholson com uma expressão que aparenta cansaço e tristeza.

As fotografias em causa acabaram por se tornar virais nas redes sociais.

Vale notar que Jack Nicholson tem vindo a ser associado a problemas como depressão e solidão.

