Mark Sheehan, conhecido guitarrista da banda de rock irlandesa The Script, morreu esta sexta-feira, dia 14 de abril. A informação acaba de ser divulgada pela página oficial do grupo no Twitter.

"O muito amado marido, pai, irmão, colega de banda e amigo Mark Sheehan morreu hoje no hospital após uma doença. A família e o grupo pedem aos fãs que respeitem a privacidade de todos neste momento trágico", pode ler-se na publicação em causa.

A banda tem concerto marcado para a edição deste ano do MEO Marés Vivas, no próximo dia 16 de julho. Ainda não se sabe se o espetáculo irá acontecer depois do falecimento do guitarrista.