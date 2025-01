Desaparecido do espaço mediático há dois anos e ausente do cinema desde 2010, Jack Nicholson foi visto recentemente numa (rara) fotografia ao lado da filha, Lorraine Nicholson.

O ator de 87 anos tornou-se conhecido por participar em filmes como 'The Shining' e 'Voando sobre um Ninho de Cucos'. O seu último filme foi a comédia 'Tens a Certeza?', no qual contracenou com Owen Wilson, Reese Witherspoon e Paul Rudd.

No passado sábado, 3 de janeiro, Jack Nicholson foi visto pela primeira vez em dois anos numa publicação partilha pela filha. Na mesma, pode ver-se um carrossel com várias fotografias das épocas festivas.

De recordar que a última fotografia de Nicholson datava de 2023, quando foi visto num jogo de basquetebol dos Los Angeles Lakers.

Tendo em conta a ausência do ator na vida pública, acredita-se que o mesmo poderá estar a atravessar um período de depressão ou até mesmo demência.

