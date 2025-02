Jack Nicholson foi fotografado a sair de um hotel em Nova Iorque, isto depois de ter feito uma rara aparição pública nas comemorações dos 50 anos de 'Saturday Night Live', no domingo.

O ator, de 87 anos, estava a caminhar com o apoio de uma bengala, pormenor que não passou despercebido à imprensa internacional.

Com um look preto, composto por calças, camisola, casaco e uma boina dos New York Yankees, é assim que podemos ver o ator nas referidas imagens divulgadas pelo Daily Mail e partilhadas nas redes sociais.

