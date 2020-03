Os primeiros meses do ano foram bastante agitados para Brad Pitt. O ator esteve presente em diversas cerimónias, sendo que chegou a receber, inclusive, um Óscar de 'Melhor Ator Secundário' pela sua interpretação no filme 'Era Uma Vez... em Hollywood'. Contudo, no meio de toda esta agitação houve um evento onde a falta do ator foi notada: nos BAFTA.

Ora, conforme nota agora a imprensa internacional esta falta teve um motivo. A revista Us Weekly dá conta que tal se deveu a uma cirurgia a que a filha do ator, Zahara, de 15 anos, se submeteu.

A informação foi dada em primeiro lugar por Angelina Jolie, em declarações à revista Time.

Recorde-se que na altura, Brad Pitt preparou um texto de agradecimento que foi lido pela colega e amiga, Margot Robbie.

Leia Também: Angelina Jolie revela que as filhas foram operadas