Angelie Jolie assinalou do Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, com um texto revelador partilhado na revista Time. Destacando a força e coragem das mulheres que está a criar, as suas filhas, a atriz confessou que os últimos meses não foram fáceis. Duas das suas meninas, Zahara, de 15 anos, e Shiloh, de 13, sofreram problemas médicos que as obrigaram a submeterem-se a operações.

"Passei os últimos dois meses a entrar e sair de cirurgias com a minha filha mais velha [Zahara] e, há dias atrás, ela viu a sua irmã mais nova [Shiloh] fazer uma cirurgia ao quadril", confessou, preferindo não contar o motivo pelo qual Zahara foi operada.

"Elas sabem que enfrentar desafios médicos e lutar para sobreviver é algo que deve orgulhar-nos", destaca, na esperança de que as suas palavras sirvam de exemplo a outras mulheres.

Por fim, a ex-mulher de Brad Pitt realçou ainda a forma carinhosa como as filhas se ajudaram nesta fase menos positiva. "Eu vi as minhas filhas cuidarem uma da outra".

Recorde-se que Angelina e Brad Pitt são pais de outros quatro jovens: Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, e os gémeos Vivienne e Knox, de 11.

