A atriz esteve com as filhass num espetáculo do Cirque du Soleil.

Afastada dos holofotes, sobretudo no que diz respeito a galas e cerimónias de Hollywood, Angelina Jolie apenas fez a sua primeira aparição pública de 2020 este fim de semana. Na companhia das filhas Zahara, de 15 anos, e Vivienne, de 11, assistiu ao espetáculo 'Volta' do Cirque du Soleil que decorreu em Los Angeles. A sua presença não deixou de ser notada e a artista acabou mesmo por posar junto dos integrantes do circo numa animada fotografia nos bastidores. "Ok. Nunca pensei que poderia conhecer a Angelina Jolie! Ela veio ver o espetáculo… Que alma linda", escreveu uma das artistas do grupo ao partilhar a imagem nas redes sociais.