Angelina Jolie uniu-se à BBC para juntos criarem o 'BBC My World', um novo programa que "explica as histórias por trás das notícias e oferece factos e informações para ajudar as crianças com mais de 13 anos a decidir questões internacionais".

A atriz - que é mãe de Maddox, de 18 anos, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 13 e os gémeos Knox e Vivienne, de 11, fruto do casamento terminado com Brad Pitt - disse que queria criar um programa para ajudar os jovens a "encontrar as informações e ferramentas necessárias para fazer a diferença".

"Como mãe, fico feliz em poder dar o meu apoio a um programa que visa ajudar as crianças a aprenderem mais sobre a vida de outros jovens no mundo inteiro e a conectarem-se entre si. Espero que ajuda as crianças a encontrar as informações e ferramentas necessárias para fazer a diferença em assuntos que são importantes para eles, recorrendo à rede de milhares de jornalistas e serviços de vários idiomas do Serviço Mundial da BBC em todo o mundo".

Uma programa que será transmitido aos domingos pela BBC World News. Os espectadores também vão poder assistir ao formato no YouTube.

Jamie Angus, diretor do BBC World Service Group, acrescentou que os jovens "precisam de ferramentas para distinguir aquilo que é real e o que é falso no online e as habilidades para pensar criticamente sobre as informações, onde quer que as encontrem".

Leia Também: Como reagiu Angelina Jolie ao reencontro de Brad Pitt e Jennifer Aniston?