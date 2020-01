Decorreu na noite de domingo a cerimónia dos Screen Actors Guild Awards, em Los Angeles, gala que ficou marcada pelo reencontro entre Jennifer Aniston e Brad Pitt.

Separados há 15 anos (e no meio de rumores de uma possível reconciliação), os atores foram apanhados num momento de cumplicidade nos bastidores do evento que rapidamente se tornou viral.

Imagens de Pitt a agarrar a ex-mulher renderam o mundo e permanecem em grande destaque na imprensa internacional, deixando a grande questão no ar: Como terá reagido Angelina Jolie?

Fontes do Hollywood Life esclarecem: "A Angelina não se importa com o reencontro do Brad e da Jennifer. Ela já sabia que eles são amigos e não vai deixar que isso a afete".

Vale recordar que Brad Pitt começou a namorar com Angelina Jolie em 2005, pouco tempo depois de se divorciar de Jennifer Aniston, com quem foi casado cinco anos.

Os protagonistas de 'Mr. and Mrs. Smith' subiram ao altar em 2014 e têm seis filhos em comum. Em 2016 anunciaram a separação e desde então que têm estado no centro das atenções pelas polémicas relacionadas com a guarda dos filhos.

