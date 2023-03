Depois de ter revelado que namorou com um jogador do Benfica durante alguns meses, Isa Oliveira, de 'O Triângulo', deu novas pistas que deixaram a descoberto o nome do atleta em causa.

A concorrente do reality show da TVI avançou com a nacionalidade do jogador e ainda acrescentou um jogo em particular em que o mesmo marcou um golo.

"Não sei explicar, mas tínhamos uma cena muito boa. Só que era puto. Eles os brasileiros, adoro, são muito família. [...] Eu gostei tanto dele, eu dava tudo por aquele gajo. Ia aos jogos, vibrava ainda mais, queria muito que ele jogasse. Ele marcou um golo para a Liga dos Campeões e eu delirei. Marcou contra o Bayern. Chorei. Isto foi há pouco tempo", disse Isa, acabando por revelar que se trata de Mourato.

O defesa central tem 21 anos e foi contratado pelo Benfica ao São Paulo. De acordo com o que Isa já contou, a relação entre ambos terminou devido a uma traição levada a cabo pelo jogador.



