Isa Oliveira e Domingos Terra, concorrentes de 'O Triângulo', tiveram um jantar a dois na noite desta segunda-feira, 20 de março, e a ocasião serviu para que fossem feitas muitas revelações, até sobre romances já terminados.

Isa acabou por contar que já viveu um relação amorosa com um jogador da equipa principal do Benfica, embora a mesma tenha terminado com uma traição.

"Foi um fracasso autêntico. Foi com um jogador de futebol. Não vou dizer [o nome], não quero que toquem nisso. Era do Benfica", relatou a jovem.

Isa contou ainda que os dois se conheceram através das redes sociais e que tudo durou quatro meses.

"Fiquei mesmo mal, porque não estava à espera das coisas que aconteceram", acrescentou a concorrente.

