Hoje em dia, já ninguém duvida do impacto que as redes sociais têm na sociedade. O poder é tanto que pode mesmo ajudar a destruir carreiras ou, pelo contrário, a dar-lhes impulso, como aconteceu com Joelma.

Em 2015, esta cantora brasileira lançou o tema 'Voando Pro Pará', que na altura passou relativamente despercebido. Oito anos depois, tornou-se um sucesso um pouco por todo o mundo ao ter sido recuperada pelos utilizadores do TikTok.

A música tornou-se, em menos de nada, um êxito entre os cibernautas e para isso muito ajudaram algumas brincadeiras feitas com os versos do mesmo.

De acordo com a assessoria de comunicação de Joelma, a artista, de 49 anos, registou um crescimento de 390% no Spotify entre o início de outubro e o fim de novembro deste ano e 'Voando pro Pará' é agora o seu tema mais ouvido nesta mesma plataforma.

Ouça abaixo 'Voando pro Pará', na voz de Joelma.

