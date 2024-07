Moondust, a sombra que conquistou o TikTok já chegou a Portugal

Com mais de 44 milhões de visualizações no TikTok, a Moondust Space Cowboy tem encantado utilizadores em todo o mundo. A sua fórmula vegan de alta pigmentação permite uma aderência perfeita de até 16 horas, garantindo que a maquilhagem permaneça impecável ao longo do dia. A textura única, enriquecida com microbrilhos universais livres de microplásticos, eleva a tecnologia de Moondust a outro nível.

Este produto não é apenas uma sombra de olhos. Pode utilizar a Moondust como:

Sombra de olhos;

Iluminador na parte superior da maçã do rosto;

No decote;

Nos lábios, realçando o arco do cupido.

Dica Pro Expert

Para um acabamento ainda mais intenso e uma duração imbatível, aplique a Moondust com o dedo, borrife-o com o spray fixador All Nighter e depois passe nos olhos para um efeito "molhado".

Para finalizar o look, utilize o spray fixador All Nighter, cuja fórmula vegan garante que a maquilhagem permaneça intacta por até 16 horas.

créditos: Divulgação

Onde comprar esta sombra popular no TikTok?

A sombra Moondust encontra-se disponível em dois tons: Space Cowboy (champagne rosado) e Solstice (duocromático com base avermelhada e brilhos verdes).

A Spce Cowboy pode ser adquirida nas lojas físicas e online da Perfumes&Companhia, Wells e Douglas, enquanto que a Solstice apenas nas lojas online.