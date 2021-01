O pequeno Tomé é fruto do relacionamento do humorista com Sara Santos.

Luís Filipe Borges já é pai. A novidade foi dada pelo humorista na sua conta de Instagram através de uma ternurenta fotografia na qual se pode ver o bebé recém-nascido. "43 anos de filho. 43 minutos como pai. Olá Tomé", afirmou na sua conta de Instagram. Desde logo, fãs e amigos, como Jorge Corrula, Ana Guiomar e Eduardo Madeira deixaram-lhe mensagens de parabéns. O bebé, que nasceu ontem, é fruto da relação entre Luís Filipe Borges e Sara Santos.