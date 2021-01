A apresentadora de televisão Carina Caldeira e o produtor musical Francisco Cardia foram pais pela primeira vez esta quinta-feira dia 7 de janeiro.

"Constança Caldeira Cardia nasceu durante a manhã do dia 7 de Janeiro 2021, com cerca de 3.981kg, e foi recebida com muito amor pela sua mãe, Carina, e pai, Francisco", informa a Notable, agência que representa a apresentadora, em comunicado enviado à imprensa.

"Constança. O amor das nossas vidas chegou", escreveu Carina ao partilhar a grande novidade com os fãs.

Veja abaixo as primeiras fotos da bebé:

