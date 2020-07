Com as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal, Manuel Luís Goucha começou a manhã deste domingo a mergulhar na piscina da sua casa. Momento que o apresentador da TVI fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

"Já não se aguenta! Trinta e um graus às dez da manhã. Só assim! Bom domingo", escreveu na legenda da imagem captada enquanto está a nadar na piscina.

Uma publicação que não passou despercebida a Maria Cerqueira Gomes. "Se bem te conheço, só mesmo dentro de água e já a sonhar com os casacões de inverno", disse.

Comentário que mereceu a resposta do apresentador, que voltou a destacar as altas temperaturas. "Vamos aos 40 no Alentejo. O que vale é que em Sintra estará muito menos".

