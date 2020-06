Manuel Luís Goucha anda em afazeres com a biblioteca da sua casa em Sintra. Como partilhou com os seguidores num vídeo publicado esta terça-feira, o apresentador está a reorganizar esta divisão, aproveitando para se desfazer de alguns livros.

A estrela da TVI contou que já retirou cerca de 600 obras, que levou para a sua herdade no Alentejo, mas continua com muitas mais para organizar - restam ainda cerca de 1000, segundo explicou. Com isto, decidiu também doar livros que já tenha lido.

Confira o vídeo abaixo e espreite como Manuel Luís Goucha teve uma tarde atarefada.

Leia Também: Goucha sobre festas ilegais: "Importante que as pessoas fossem multadas"