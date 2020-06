No programa de hoje do 'Você na TV', Manuel Luís Goucha comentou o assunto da atualidade que o deixou bastante indignado, nomeadamente, as festas ilegais que têm sido realizadas em diversos pontos do país, contrariamente às indicações que têm vindo a ser dadas pelo Ministério da Saúde.

"São festas ilegais, mas que continuam a acontecer e onde as pessoas se podem infetar, aliás se têm infetado com a Covid-19", notou o apresentador.

"Era importante que as pessoas fossem bem multadas para assumirem a responsabilidade daquilo que fazem", fez ainda saber.

Concorda com esta opinião?

