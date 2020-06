Manuel Luís Goucha começou a semana já cansado, como o próprio confessou no início do programa de hoje. Tendo ficado no Alentejo, no seu monte, o apresentador referiu que passou as folgas a trabalhar na biblioteca que está a fazer na sua propriedade.

"Confesso que estou todo roto e atenção que esta palavra é perigosa, mas eu explico. É que num prazo de 24 horas montei aquilo que era para montar dois dias, foi uma biblioteca. Subir escadote, descer escadote, carregar com livros, ainda há muito trabalho pela frente", disse.

