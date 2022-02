"Já gostei muito de uma mulher que gostava de mulheres, por isso percebo"

Horas depois de ter sido o concorrente escolhido para abandonar a casa do 'Big Brother Famosos', Jay Oliver conversou com os jornalistas para esclarecer todos os temas que marcaram a sua passagem pelo reality show.

"Sou de poucos escândalos"

Jay assegura que estão a ser "muito boas" as primeiras horas fora do programa.

"Dentro da casa vivem-se muitas emoções, muitas tensões e sinto-me livre agora", defende.

A sua saída não foi uma surpresa, até porque diz ter noção de que não tem o perfil indicado para o jogo. "É mesmo a minha forma de ser. Sou de poucos escândalos. Tive oportunidades de me chatear com as pessoas, mas não consegui", realça.

Casado, com namorada ou solteiro... Afinal, em que ficamos?

Durante a sua participação no programa da TVI, foram várias as fãs que afirmaram publicamente serem mães de filhos seus, serem casadas com Jay ou até mesmo namoradas. Nada a que já não esteja habituado.

"É normal, em Angola. Não contava que em Portugal fosse ter esse tipo de fãs, mas lido com naturalidade. Acho que quanto mais falam do nosso nome melhor", reage.

Quanto ao estado civil: "Sou solteiro, não tenho compromisso com ninguém cá em Portugal", assegura.

Jay separou-se recentemente da mãe da sua filha mais nova, estando ainda a superar o fim da relação, que durava há mais de sete anos, mas sem fechar as portas à possibilidade de voltar a encontrar o amor no futuro.

Jay e Jaciara já se conheciam fora do programa?

Corriam, fora do programa, rumores de que Jay Oliver e Jaciara já se conheciam antes de entrarem na casa. Será verdade? O cantor garante que não, os dois famosos são representados pela mesma agência em Portugal mas nunca se tinham cruzado.

"Nunca fomos apresentados. Conhecemo-nos no programa", assegura.

E o interesse de Jay na concorrente brasileira, seria verdade? A esta questão, a resposta é sim. O cantor assume que esteve interessado na companheira de jogo, mas que quis observar com calma e depois de algumas atitudes acabou por perder esse mesmo interesse.

"Já gostei muito de uma mulher que gostava de mulheres, por isso percebo"

Convidado a fazer a sua analise de jogo, Jay acredita que pode ser Jorge o maior candidato à vitória e que Jardel está prestes a explodir com Bruno de Carvalho.

"O Jardel já não se aguenta", afirma, explicando que o antigo jogador até já responde a Bruno de Carvalho. "A Jaciara está a fazer um jogo que é um bocado perigoso", atira, notando que apenas Jorge e Kasha jogam de forma mais neutra e tranquila.

Sobre a relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, o músico não tem dúvidas de que os sentimentos do antigo presidente do Sporting são verdadeiros.

"Não julgo, acredito muitos nos sentimentos do Bruno. Quanto à Liliana, não consigo dizer se é o conforto de estar protegida, se são sentimentos reais", diz, confessando que compreende Bruno de Carvalho por já ter vivido uma situação semelhante.

"Já gostei muito de uma mulher que gostava de mulheres, por isso percebo", admite, dando conta de que, apesar de não acreditar a 100% nos sentimentos de Liliana, a cantora pode vir a surpreender: "Tudo é possível".

Liliana Almeida, recorde-se, tinha namorada quando entrou no programa da TVI e há vários anos que não se envolvia com um homem.

Jay Oliver quer mudar-se para Portugal com os filhos

Pai de dois filhos, um menino com 10 anos e uma menina com quatro, Jay confessa estar cada dia mais preocupado com a falta de segurança que vive no seu país.

"Não posso sair à rua, tenho películas no carro porque se eu baixar o vidro é um escândalo", conta, assumindo que "a realidade de Angola é muito diferente daqui" - seja pela falta de segurança ou pela forma como os fãs vibram com os artistas.

"Este ano consegui tirar a residência, estou a pensar seriamente em trazer os miúdos para cá. Quero muito que os meus filhos venham cá estudar", confessa, explicando que a sua mudança para Portugal pode mesmo vir a acontecer já em 2022.

Para já, é por cá que Jay Oliver vai estar. O músico quer aproveitar a projeção que o programa lhe trouxe para divulgar os seus trabalhos.

