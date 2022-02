Jay Oliver foi o mais recente concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother Famosos'. O músico foi expulso com 52% dos votos (apenas mais 4% que Jardel) e saiu do jogo esta terça-feira, 1 de fevereiro.

"Para mim ter participado no Big Brother Famosos foi uma experiência fantástica. Levo grandes amizades", disse quando chegou aos estúdios da TVI.

Quanto a nomeações, Kasha ficou nomeado logo ao início da noite num desafio cumprido por Jorge Guerreiro. Ao músico dos D.A.M.A. juntaram-se Jorge Guerreiro, Jaciara e Liliana.

Marta é a presidente da semana.

