Ivo Lucas tinha um espetáculo agendado para o dia 22 de abril no Seixal e o mesmo foi "cancelado".

Uma informação que foi partilhada nas stories da sua página de Instagram, através de um comunicado.

"Devido a questões de logística, o espetáculo agendado para o dia 22 de abril, no Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal, no Seixal, foi cancelado", começa por adiantar a nota.

"Os bilhetes adquiridos para esta data serão válidos para o concerto que acontece em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA dia 29 de abril, pelas 21h30, e para a nova data, a anunciar em breve. Será também possível solicitar reembolso do mesmo junto da Ticketline. A produção deste espetáculo lamenta o transtorno causado", acrescentaram.

© Instagram

