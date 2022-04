Ivo Lucas vai subir ao palco do Tivoli, em Lisboa, no dia 29 de abril, e vai contar com alguns convidados especiais.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, o cantor revela que entre os convidados vai estar o ex-casal Bárbara Bandeira e Kasha.

"É tão bom ter amigos por perto. Lisboa, eu prometo que vai ser memorável", escreveu.

