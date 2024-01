Iva Lamarão reencontrou o amor há cerca de um ano, mas tem mantido a sua relação em privado.

Por isso, a apresentadora do Fama Show surpreendeu com uma publicação feita na sua conta no Instagram na manhã desta sexta-feira, dia 26 de janeiro.

Iva publicou uma fotografia de um grande bouquet de rosas e mostrou-se apaixonada.

"O dia dos namorados é todos os dias, certo? Numa escala de 0 a 10, quanto ficam babadas com estas surpresas?", escreveu, na legenda da fotografia.

