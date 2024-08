"Reprova todas as fotos sempre que quero partilhar algo com ela. Mas aqui estamos porque a ocasião é especial", disse a apresentadora da SIC na publicação que fez no Instagram.

Iva Lamarão surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com raras fotografias onde podemos ver a irmã mais nova. A partilha serviu para assinalar uma data muito especial. "Ela. A minha irmã mais nova que reprova todas as fotos sempre que quero partilhar algo com ela. Mas aqui estamos porque a ocasião é especial. Está de parabéns por mais um aniversário e está quase a receber o melhor presente de sempre", disse a apresentadora da SIC na legenda da publicação. "Passámos o dia a celebrá-la mas ainda consegui partilhar um #tbt de alguns dos nossos momentos. Amo-te, Flávia Lamarão", completou.