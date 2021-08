Iva Lamarão vai estar no ar este sábado, 7 de agosto, das 9h às 12h, na SIC. A apresentadora é a próxima anfitriã do 'Estamos em Casa'.

Esta sexta-feira, Iva Lamarão esteve no 'Casa Feliz' à conversa com Diana Chaves e disse que o programa de sábado será com muita música e dança. "Uma manhã divertida e bem passada", acrescentou, sem revelar os nomes dos convidados.

De lembrar que na semana passada foi Fernando Rocha o escolhido pelo canal para apresentar o 'Estamos em Casa'.

