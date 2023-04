Para influenciarmos positivamente a nossa rotina de bem-estar, podemos facilmente adotar comportamentos e mudanças positivas com um grande impacto na nossa qualidade de vida.

As férias significam mudanças no quotidiano e nas rotinas do dia a dia, alterando hábitos alimentares e comportamentais. No entanto, estas mudanças não necessitam de ser necessariamente negativas.

Infelizmente, durante as férias a maioria das pessoas não sabe como gerir o tempo em prol da própria saúde. Mas podemos sem dúvida aproveitar os dias quentes, mais longos e a nossa energia veranil, para podermos alcançar os nossos objetivos saudáveis de forma mais eficaz.

Aconselho, na altura do Verão, um pouco mais de consciência alimentar e caso se excedam em alguma refeição, compensem noutra e pratiquem exercício físico.

Sabemos que consumir a maior variedade possível de alimentos saudáveis, incluindo superalimentos, verduras, legumes, frutas, oleaginosas, sementes e grãos, é fundamental para ter uma boa saúde.

Os superalimentos não são mais do que alimentos ricos em diferentes fitonutrientes, o que os torna especialmente completos e nutritivos.

Alimentos de elevada riqueza nutricional que possuem elevadas concentrações de nutrientes essenciais como vitaminas, minerais, enzimas, ácidos gordos, aminoácidos, fibras, fitoquímicos e antioxidantes, de uma forma cem por cento natural, equilibrada e totalmente assimilável pelo corpo.

Tanto podem ser frutas como sementes, vegetais ou plantas medicinais, e funcionam como uma forma de enriquecer a sua dieta de forma natural e equilibrada. Sendo superalimentos, as doses devem ser respeitadas segundo as indicações na embalagem.

Podem ser consumidos em comprimidos (mais práticos) ou em pó, sendo possível adicionar a batidos, sumos, água, saladas, sopas, panquecas e até barras e bolas energéticas.

Para além da prevenção de doenças, os superalimentos possuem vários benefícios, tais como o apoio ao emagrecimento, fortalecimento do sistema imunitário, atraso do envelhecimento e potenciação da renovação celular.

Prepare-se para o Verão com todos estes hábitos e alimentos de verdade. Opte por opções naturais eficazes para melhorar a sua saúde e prevenir a inflamação e o stress oxidativo.

Um dos alimentos que está no meu top 5, e que utilizo todos os dias especialmente para me ajudar num detox de preparação para o Verão, é a spirulina. A alga verde-azulada carregada de proteínas, vitaminas, minerais, carotenóides e antioxidantes, é o complemento ideal para quem se preocupa com a dieta. Contribui também para a redução do cansaço e da fadiga, trazendo mais vitalidade e energia.

Por ser muito rica em proteína, a spirulina é também benéfica para a recuperação e regeneração muscular, sendo aconselhada a desportistas. Tem uma alta concentração de clorofila, um poderoso antioxidante e purificador do organismo. É também fonte de minerais, vitaminas e outros antioxidantes.

Para facilitar a sua vida, selecionei algumas estratégias e sugestões para se preparar para o Verão de forma saudável:

Mantenha uma rotina e tenha horários para se alimentar;

Comece o dia com um copo de água e alimentos saudáveis e equilibrados; • Prepare snacks saudáveis;

Evite exagerar no álcool, beberique...e no dia seguinte beba sumos detox, chá e água;

Coma com calma, organize as suas refeições, faça escolhas inteligentes, aposte em saladas, legumes, proteínas, frutas e água;

Coma primeiro as opções mais saudáveis e depois coma o que está com vontade; • Tente comer menos à noite, para dormir melhor e acordar mais bem-disposto;

Opte por qualidade e não quantidade;

Modere no açúcar, no sal e evite comidas processadas;

Utilize um prato menor, não repita as doses;

Mantenha-se hidratado/a;

Organize o seu sono;

Tenha em casa comida saudável: só faz bem a si e à sua família;

Jamais saia da mesa com sensação de enfartamento, siga a regra dos 80%;

Crie o hábito de ler rótulos, opte por aqueles com menor número de ingredientes e nomes desconhecidos;

Respeite os sinais do seu corpo: fome, sono, sede...

Água, chá, spirulina, saladas, legumes, sopas, fruta: tenha sempre em casa;

Prepare a comida com temperos naturais ou desidratados, sal integral ou rosa dos Himalaias, ervas aromáticas e especiarias;

Opte por alimentos ricos em antioxidantes e probióticos;

Pratique exercício físico, caminhadas, aulas de grupo, PT...

Defina metas exequíveis, possíveis de alcançar;

Comece a fazer um diário alimentar

Conheça melhor o seu organismo, ele dá sinal de tudo...

Para um estilo de vida mais saudável, aconselho sempre, nutrir e comer de forma consciente, ter atenção às quantidades, ingerir uma grande variedade de alimentos e programar o seu dia para a prática de exercício físico estar presente. Não esquecer a hidratação ao longo do dia, que ajuda a desintoxicar e vai ajudar a hidratar a pele que acaba por sofrer alguns danos durante esta estação.

Um artigo da nutricionista Ana Pinto.