Fernando Rocha foi o anfitrião do programa que ocupa as manhãs de sábado da SIC, hoje, 31 de julho. O ator e humorista foi desafiado a estar à frente do 'Estamos em Casa' e recebeu vários elogios.

Depois do programa acabar, foram destacadas algumas imagens na página oficial da SIC no Instagram, incluindo um vídeo de Fernando Rocha a agradecer a oportunidade.

Na caixa de comentários, foram várias as carinhosas mensagens dedicadas ao humorista. "Manhã super divertida", pode ler-se entre as muitas reações.

De referir que Fernando Rocha recebeu vários colegas e amigos, entre eles os também comediantes Rui Xará, João Seabra, Miguel 7 Estacas, Óscar Branco e Pedro Neves.

Entre os momentos de muitas gargalhadas, o programa contou com a presença do Sr. Limpinho, personagem de Miguel 7 Estacas.

Leia Também: Fernando Rocha vai apresentar o programa 'Estamos em Casa'