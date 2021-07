Depois de Mariana Pacheco ter apresentado o programa 'Estamos em Casa' no último sábado, 24 de julho, agora é a vez de Fernando Rocha ser o anfitrião.

O ator e humorista é a nova aposta da SIC para a próxima emissão, dia 31 de julho, como foi comunicado no 'Casa Feliz', esta sexta-feira.

Num vídeo enviado para o programa de Diana Chaves e João Baião, Fernando Rocha mostrou-se nos estúdios onde é gravada a novela 'Amor Amor'.

Uma vez que não conseguiu estar no 'Casa Feliz', não deixou de assinalar o novo desafio. "Deixa-me a chave no sítio do costume. Cuidado, ninguém pode ver", terminou o vídeo, na brincadeira.

