Maria Botelho Moniz está a poucos dias de se despedir do formato que assinalou a sua estreia na TVI. Com o fim do 'Big Brother - A Revolução', deixará de ser a anfitriã do 'Express' e 'Extra', sendo Iva Domingues a sua 'sucessora'.

Uma nota enviada às redações confirma que Iva vai ser o novo rosto destes segmentos no 'Big Brother - Duplo Impacto', que estreia dia 3 de janeiro. Mafalda de Castro mantém-se o rosto da tarde, sendo que o seu horário passa a ser o das 18 horas.

O novo formato vai reunir concorrentes do 'Big Brother 2020', que terminou em agosto, e do 'Big Brother - A Revolução', cuja final é esta quinta-feira, e vai ser apresentado por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme.

A saída de Maria Botelho Moniz acontece porque a 4 de janeiro vai estrear o novo programa das manhãs, 'Dois às 10', do qual será apresentadora juntamente com Cláudio Ramos.

Manuel Luís Goucha, por sua vez, passa a ser o anfitrião das tardes com o programa 'Goucha', que vai para o ar no mesmo dia.

