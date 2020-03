A propósito da progressão de casos do coronavírus em Portugal, que já infetou 59 pessoas, Iva Domingues recorreu às suas redes sociais para fazer um apelo aos mais de 300 mil seguidores.

"Estejam conscientes do que aí vem. Não tenham comportamentos de risco que ponham em causa a vossa saúde e a dos outros . Evitem o convívio social e limitem as vossas deslocações ao estritamente necessário", escreveu, acrescentando o hashtag 'fiquem em casa'.

Além do rosto do canal 11, várias figuras públicas chamaram a atenção para as medidas de prevenção. O jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho, por exemplo, fez uso do espaço do 'Jornal da Noite', da SIC, para sublinhar a importância da consciência e responsabilidade individual nesta fase.

