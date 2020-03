Rui Unas usou a sua conta de Instagram para partilhar uma importante mensagem transmitida por Rodrigo Guedes de Carvalho no Jornal da Noite, na SIC.

No final do noticiário, o jornalista disse o seguinte:

"No dia em que foi oficialmente declarado a pandemia permita-me recordar que nesta fase estamos todos no mesmo barco. Não sabemos para onde vai, qual a dimensão do perigo que espreita", começa.

"Em Portugal e até novas ordens podemos fazer a nossa vida, os nossos compromissos, as nossas compras sem açambarcar, mas com uma atenção suplementar: reduzirmos os nossos contactos físicos ao estritamente necessário, evitar aglomerações sempre que possível, manter uma higiene vigilante, respeitar o espaço dos outros", continua.

"É bom que os portugueses percebam que esta não é daquelas que se resolvem a pensar que 'isso só acontece aos outros'", completa.

Veja o vídeo partilhado por Rui Unas:

