Iva Domingues rumou até 'à cidade que nunca dorme'. A apresentadora da TVI esteve em Nova Iorque e mostrou-se feliz ao lado da filha.

Através de uma galeria do Instagram, Iva partilhou com os seguidores várias imagens onde é possível ver as inúmeras atividades que se pode fazer na cidade.

Na companhia de Carolina, a sua filha, e de alguns amigos, a apresentadora teve a oportunidade de andar de helicóptero, de visitar a Times Square e as inúmeras avenidas da cidade. "Uma completa desconhecida", escreveu Iva na legenda da publicação, fazendo um trocadilho ao referir-se ao filme com o mesmo nome protagonizado por Timothée Chalamet (que dá vida ao cantor Bob Dylan).

