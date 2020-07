A concorrente do 'Big Brother' diz ter-se sentido ofendida com um comentário do namorado.

Iury e Daniel Monteiro tiveram a primeira grande zanga enquanto namorados. Os dois concorrentes do programa 'Big Brother' chatearam-se depois de o bombeiro ter feito um comentário pouco simpático sobre a profissão da miss. Tudo começou quando se falava do trabalho dos preparadores físicos e a personal trainer se sentiu ofendida ao ouvir o namorado dizer que esta era uma profissão que "qualquer um podia pagar para ter". O clima azedou e no dia seguinte a troca de farpas entre ambos continuou. "Estou a dois dias da final, estou nervosa, se o teu objetivo é prejudicar-me, desestabilizar-me e perturbar-me, eu escolho afastar-me de ti. Não quero estar ao pé de ti", disse Iury depois de ouvir uma nova provocação por parte do namorado. Será que a relação está à beira do fim? Reveja aqui as imagens