Isabela Cardinali e Pedro Moreira revelaram "finalmente" o resultado final dos convites de casamento que idealizaram e produziram para entregarem aos seus familiares e amigos e, consequentemente, a data em que irá realizar-se a grande festa.

"Conseguimos juntar a parte mais alegre e brincalhona da coisa com o médio/clássico", explica a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' ao mostrar os convites que anunciam ter sido o dia 10 de julho de 2022 a data escolhida para a festa.

"Dentro do envelope todos os convidados vão encontrar uma raspadinha com o 'pedido de convite' e a acompanhar vem também o livrinho selado com uma fita de cetim, que ao ser retirada faz com que consigam virar todas as páginas e assim ter acesso aos detalhes do local e algumas brincadeiras que só os que serão convidados terão oportunidade de ver", conta.

Isabela Cardinali e Pedro Moreira conheceram-se quando ambos participaram na 'Casa dos Segredos 7', em 2018.

Eis abaixo o resultado final:

