Isabela Cardinali esteve hoje, dia 19 de abril, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC, onde falou sobre o seu trabalho no circo, a entrada na 'Casa dos Segredos' e o curto casamento com Pedro Moreira.

Sobre este último tema, Isabela recordou que o matrimónio durou apenas "uma semana" e acrescentou: "Não acredito que tenha sido o casamento em si [que ditou a separação], acho que fomos inteligentes, na verdade".

De seguida, a influenciadora explicou: "Houve um desentendimento em que não conseguíamos chegar a um consenso e os dois queríamos muito seguir as nossas áreas profissionais, que estavam a ser postas em causa devido à nossa relação".

Isabela disse que já estava a morar com Pedro quando sentiu a vontade de voltar a trabalhar no circo, com a mãe, e foi aí que o fim da relação aconteceu. "A minha mãe e a minha família queriam matar-me, mas se naquele momento não estávamos bem, não valia a pena prolongarmos algo que daqui a dois ou três anos podia estar resolvido, o que não é o caso", vincou, dizendo assim que a reconciliação não é equacionada por nenhum dos dois.

Isabela e Pedro assinaram assim os papéis do divórcio seis meses após o casamento e agora têm guarda partilhada da cadela Guess, que haviam adotado em conjunto. "É o que nos faz vermo-nos e ter contacto, e ainda bem. Obviamente gosto de saber como ele está e como está a minha ex-sogra, que foi uma pessoa importante para mim", relatou.

Por fim, Isabela assumiu que se sente feliz com a decisão de se divorciar e que a mesma permitiu que encontrasse o seu "propósito". "Se tivesse continuado com o Pedro não tinha percebido e isso tinha-me feito mal ao longo dos anos", completou.

Leia Também: Isabela Cardinali partilha fotografias antigas com o 'ex' Pedro Moreira