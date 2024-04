Isabela Cardinali começou a noite desta quinta-feira, 18 de abril, com partilhas relacionadas com alguns momentos que viveu com o ex-marido, Pedro Moreira.

A ex-concorrente de reality shows da TVI começou por explicar que amanhã será uma das convidadas do programa de Júlia Pinheiro, na SIC, e que para isso precisou de enviar algumas fotografias do seu passado.

Por esse motivo, acabou a partilhar nas stories alguns registos que envolveu Pedro, por quem se apaixonou quando estava na 'Casa dos Segredos'.

Vale lembrar que Isabela e Pedro casaram-se no verão de 2022. Três semanas após a cerimónia, anunciaram o divórcio.

