Isabel Silva confirmou nas suas redes sociais os rumores que davam como certo que teria sido a escolhida para fazer frente a João Baião na 'guerra' de audiências das manhãs de fim de semana.

Para combater 'Olhó Baião', a TVI decidiu apostar num programa a que chamou 'Você Na TV Especial'. Isabel Silva estará sozinha à frente do projeto, que irá para o ar aos sábados e domingos entre as 09h00 e as 12h00.

Nas suas redes sociais, Belinha, como é carinhosamente tratada pelo público, confirmou a notícia mostrando-se em preparação para amanhã - dia escolhido para a sua grande estreia.

Leia Também: Felipa Garnel, ex-diretora da TVI, chora em confissão a Cristina Ferreira